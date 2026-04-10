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¡HISTÓRICO! Bronny James asiste a LeBron James para el mate: padre e hijo hacen historia en la NBA

¡HISTÓRICO! Bronny James asiste a LeBron James para el mate: padre e hijo hacen historia en la NBA

Bronny James asiste a LeBron James para el mate / @TheHoopCentral

¡HISTÓRICO! Bronny James asiste a LeBron James para el mate: padre e hijo hacen historia en la NBA

@TheHoopCentral

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Noche histórica en la NBA. Bronny James asistió por primera vez a su padre, LeBron James, para un mate que ya forma parte de la historia del baloncesto. Es la primera vez que un hijo da una asistencia a su padre en la NBA, cumpliendo uno de los sueños más personales de LeBron. En un momento complicado para Los Angeles Lakers, sin Luka Doncic ni Austin Reaves, padre e hijo lideraron al equipo en la pista de los Golden State Warriors en una actuación conjunta memorable (103-119).

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