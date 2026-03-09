Wembanyama vuela y machaca con un giro espectacular / NBA

Victor Wembanyama, actuó como la gran bisagra del encuentro entre San Antonio y Rockets. Cerró la noche con 27 puntos, 10 rebotes y 4 tapones, y lo hizo además con una eficacia tremenda, 9 de 13 en tiros, marcando el tono del partido desde el primer momento. Su impacto fue el de siempre y algo más, intimidación atrás, amenaza constante cerca del aro y la sensación de que, cuando él sube una marcha, el partido se inclina hacia San Antonio. No fue una exhibición aislada, sino otra noche de líder total para el francés.