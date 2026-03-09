Secciones

Es noticia
Real MadridDebate Laporta FontXavi MessiAlonsoArda GülerEchevarriaIvan HelgueraAlcarazLeBron JamesEndrickEspanyol - OviedoTirreno-Adriático 2026Etapa 2 París-NizaClasificación París-NizaTopuria Casa BlancaJabari ParkerCuándo juega el BarcelonaCuándo juega AlcarazMaldiniPedro SánchezPedrerolMbappé Ester ExpósitoAndrew JackedDónde ver F1Juegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin
Wembanyama firma un tapón imposible… casi sin despegarse del suelo

Wembanyama firma un tapón imposible… casi sin despegarse del suelo

Wembanyama firma un tapón imposible… casi sin despegarse del suelo / NBA

Wembanyama firma un tapón imposible… casi sin despegarse del suelo

NBA

RRSS WhatsAppCopiar URL

Victor Wembanyama, actuó como la gran bisagra del encuentro entre San Antonio y Rockets. Cerró la noche con 27 puntos, 10 rebotes y 4 tapones, y lo hizo además con una eficacia tremenda, 9 de 13 en tiros, marcando el tono del partido desde el primer momento. Su impacto fue el de siempre y algo más, intimidación atrás, amenaza constante cerca del aro y la sensación de que, cuando él sube una marcha, el partido se inclina hacia San Antonio. No fue una exhibición aislada, sino otra noche de líder total para el francés.

TEMAS