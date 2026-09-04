Miguel Méndez, entrenador de la selección española de baloncesto femenino, en Berlín. / EFE

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Miguel Méndez: "Si no pasa algo por dentro ante una cita así, nos deberíamos retirar"

Ante el inminente debut de la selección española en la Copa del Mundo femenina de baloncesto de Berlín, el técnico Miguel Méndez comentó en zona mixta que el equipo “no está nervioso, ni ansioso”, sino que está “expectante” y advirtió que “si no pasa algo por dentro en una cita así, nos deberíamos retirar. “Ni el primer entrenador, ni la jugadora más joven tienen que dar por hecho que van a estar aquí, tenemos que disfrutar del día a día y competir cada partido”, añadió.