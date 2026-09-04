Secciones

Es noticia
Lesión BisiwuJulián ÁlvarezHamza AbdelkarimVuelta a EspañaClasificación general Vuelta a España hoyEtapa 13 Vuelta a EspañaUS Open hoyOrden de juego US Open hoyBadosa - Gauff horarioPosibles rivales Barça Champions FemeninaSorteo Champions FemeninaLuis Enrique MourinhoManu GonzálezDimarco BarçaRafa JódarMundial España baloncestoSara CarboneroBOE ciclistasBerni ÁlvarezAnder BasurtoPerico InduráinOutdoor
instagramlinkedin
La alero María Conde asegura que el grupo del Mundial de Alemania en el que está España "va a dar que hablar"

La alero María Conde asegura que el grupo del Mundial de Alemania en el que está España "va a dar que hablar"

EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La alero María Conde asegura que el grupo del Mundial de Alemania en el que está España "va a dar que hablar"

EFE

RRSS WhatsAppCopiar URL

La alero María Conde aseguró este jueves ante los medios, en la previa del debut en el Campeonato del Mundo ante Alemania, que el grupo A, en el que está encuadrada España, junto a Mali, Japón y el propio combinado germano, “va a dar que hablar” por la dificultad y el gran nivel de todas las selecciones. La expectación es máxima en Alemania donde 14.000 entradas del Berlín Arena se agotaron hace meses; sin embargo, la madrileña consideró que la selección debe centrarse en sí misma y en “hacer las cosas bien desde el principio”.

TEMAS