EFE

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La alero María Conde asegura que el grupo del Mundial de Alemania en el que está España "va a dar que hablar"

La alero María Conde aseguró este jueves ante los medios, en la previa del debut en el Campeonato del Mundo ante Alemania, que el grupo A, en el que está encuadrada España, junto a Mali, Japón y el propio combinado germano, “va a dar que hablar” por la dificultad y el gran nivel de todas las selecciones. La expectación es máxima en Alemania donde 14.000 entradas del Berlín Arena se agotaron hace meses; sin embargo, la madrileña consideró que la selección debe centrarse en sí misma y en “hacer las cosas bien desde el principio”.