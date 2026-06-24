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Sergio de Larrea tras la victoria del Valencia Basket: "¿Jugar la temporada que viene en la NBA? Todavía no lo sé”

Sergio de Larrea tras la victoria del Valencia Basket: "¿Jugar la temporada que viene en la NBA? Todavía no lo sé”

Sergio de Larrea tras la victoria del Valencia Basket: "¿Jugar la temporada que viene en la NBA? Todavía no lo sé” / Marc del Río

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Sergio de Larrea tras la victoria del Valencia Basket: "¿Jugar la temporada que viene en la NBA? Todavía no lo sé”

Marc del Río

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Sergio de Larrea atiende a Sport tras la victoria del Valencia Basket en el Palau Blaugrana. El equipo valenciano se ha proclamado campeón de la liga Endesa tras vencer el tercer partido contra el Barça. Larrea no ha aclarado su futuro al respecto de irse a Estados Unidos a jugar en la NBA y se ha mostrado muy contento con el resultado y el trabajo del equipo en los últimos partidos.

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