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Iyana Martín: "Esta medalla deja la carta de presentación de lo que podemos hacer"

Iyana Martín: "Esta medalla deja la carta de presentación de lo que podemos hacer"

Iyana Martín: "Esta medalla deja la carta de presentación de lo que podemos hacer" / EFE

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Iyana Martín: "Esta medalla deja la carta de presentación de lo que podemos hacer"

EFE

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Iyana Martín, base de la selección española femenina de baloncesto, afirmó que el bronce conseguido en el Mundial de Berlín es la "carta de presentación" de lo que puede lograr este equipo. Elegida como la mejor joven del torneo y en el quinteto ideal del campeonato, la joven de 20 años transmitió las grandes sensaciones del equipo español este lunes, a su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Más información

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