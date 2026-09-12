EFE

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Paula Ginzo asegura que España puede ganar a EE.UU. en las semifinales del mundial de Baloncesto

España, según Ginzo, afronta el partido “desde el respeto, pero no desde el miedo” y creen en sus posibilidades para derrotar a una selección que lleva 20 años sin perder un partido en un Mundial, concretamente desde que cayó en las semifinales ante Australia en 2006. “Tengo compañeras que ni habían nacido en ese Mundial”, dijo la de Santoña entre risas. Más información