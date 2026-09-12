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Gasol asegura que la victoria de España frente a las EE.UU. es una posibilidad que existe

Gasol asegura que la victoria de España frente a las EE.UU. es una posibilidad que existe

EFE

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Gasol asegura que la victoria de España frente a las EE.UU. es una posibilidad que existe

EFE

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El legendario exbaloncestista español Pau Gasol expresó este sábado su deseo de "que sea un gran día" para la selección femenina, que se mide a Estados Unidos en semifinales del Mundial de Berlín, y consideró que existe "la posibilidad" de que ‘La Familia’ se lleve la victoria ante las favoritas, lo que supondría “un éxito para el baloncesto internacional”. “Tenemos un equipo con jugadoras muy especiales, con muy buena química, muy bien dirigidas y, en un momento especial, con mucha ilusión”, explicó en declaraciones a EFE en Berlín previas a la disputa de la semifinal el exjugador, que reiteró que la victoria ante el ‘Dream Team’ estadounidense es una “posibilidad que existe”.

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