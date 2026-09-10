España se prepara para el partido de cuartos contra Australia / EFE

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España se prepara para el partido de cuartos contra Australia

España jugará los cuartos de final del Mundial de Berlín este jueves 10 de septiembre (20.45 CET, -2 GMT) contra Australia tras vencer esta a Italia este miércoles en el Berlín Arena. La selección española, que ya está entre las ocho mejores del mundo, afrontará los cuartos con energías renovadas tras dos días de descanso. El equipo de Miguel Méndez terminó primero del grupo A, con dos victorias (ante Alemania y Japón) y una derrota (contra Mali), y accedió directamente a la siguiente ronda, evitando así disputar el siempre peligroso 'play-in'.