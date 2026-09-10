Alicia Flórez asegura que el objetivo de la selección es conquistar una “medalla” en el torneo / EFE

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Alicia Flórez asegura que el objetivo de la selección es conquistar una “medalla” en el torneo

Alicia Flórez, base de la selección española y jugadora de la WNBA, repasa la actualidad de ‘La Familia’, así como su vida personal junto a EFE el estado de ánimo del equipo antes de medirse a Italia o Australia en los cuartos de final del Mundial (jueves, 20:45 CET, -2 GMT) y asegura que el objetivo de la selección es conquistar una “medalla” en el torneo, convencida de que son capaces de “hacerlo”. La joven jugadora confesó que el hecho de haberse clasificado como primeras aporta “un poco de tranquilidad” y que es “momento de disfrutar” porque España está entre las ocho mejores del mundo.