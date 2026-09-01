EFE

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Awa Fam, jugadora de la selección española de baloncesto, aseguró que este equipo “tiene algo bastante especial”.

El seleccionador Miguel Méndez anunció este lunes la lista definitiva de 12 jugadoras que representarán a España en el próximo Mundial de Berlín, que se disputará del 4 al 13 de septiembre, con la presencia de cinco de la WNBA, entre ellas Awa Fam, que aseguró que este equipo “tiene algo bastante especial”. En el acto, presentado por la exinternacional Marta Fernández, Méndez explicó que el objetivo “es llegar lo más preparadas posibles” y afrontar su primer Mundial con una sonrisa: “A mi edad está bien hacer cosas nuevas”.