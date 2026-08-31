Mariona Ortiz, ante el reto mundialista: “Bendita presión” / EFE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Mariona Ortiz, ante el reto mundialista: “Bendita presión”

EFE

La internacional Mariona Ortiz aseguró este lunes que asume la responsabilidad ante el reto mundialista como “bendita presión”, tras el anuncio de Miguel Méndez, técnico de la selección nacional femenina de baloncesto, de las doce jugadoras que participarán en el Mundial de Alemania 2026, del 4 al 13 de septiembre.Méndez, por su parte, dijo que espera de su equipo que “cada día aparecan jugadoras nuevas” y se mostró “en tensión” ya que, con la incorporación de las cinco jugadoras de la WNBA la selección todavía no ha podido realizar un entrenamiento al completo. Una circunstancia que afecta a casi todas las selecciones mundialistas.