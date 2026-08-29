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Marc del Río: “Una derrota sorprendente ante una Portugal más sólida y física. España ha sido muy irregular"

Marc del Río: “Una derrota sorprendente ante una Portugal más sólida y física. España ha sido muy irregular"

Marc del Río

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Marc del Río: “Una derrota sorprendente ante una Portugal más sólida y física. España ha sido muy irregular"

Marc del Río

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El análisis de la derrota de España ante Portugal de Marc del Río: “Una derrota sorprendente ante una Portugal más sólida y física. España ha sido muy irregular y no ha podido alargar los buenos arreones que ha tenido el equipo” “La clasificación para el Mundial no peligra, pero el examen ante Grecia el próximo lunes es más complicado y trascendental”

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