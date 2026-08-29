Fernando Calero, entrenador de baloncesto: "El modelo japonés intenta mejorar cada año, se fijan mucho en la NBA" / Joan Fonollà

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Fernando Calero, entrenador de baloncesto: "El modelo japonés intenta mejorar cada año, se fijan mucho en la NBA"

Fernando Calero es entrenador en el equipo japonés de baloncesto de los Shiga Lakes con sede en la ciudad de Ōtsu. El técnico llegó a Japón en agosto de 2019 para realizar la pretemporada en los Saga Ballooners. A partir de esa experiencia, fueron surgiendo todas las oportunidades que le han permitido llevar en Japón ya siete años. Más información