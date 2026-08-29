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Fernando Calero, entrenador de baloncesto: "El modelo japonés intenta mejorar cada año, se fijan mucho en la NBA" / Joan Fonollà

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Fernando Calero, entrenador de baloncesto: "El modelo japonés intenta mejorar cada año, se fijan mucho en la NBA"

Joan Fonollà

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Fernando Calero es entrenador en el equipo japonés de baloncesto de los Shiga Lakes con sede en la ciudad de Ōtsu. El técnico llegó a Japón en agosto de 2019 para realizar la pretemporada en los Saga Ballooners. A partir de esa experiencia, fueron surgiendo todas las oportunidades que le han permitido llevar en Japón ya siete años. Más información

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