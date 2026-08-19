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Yigit Okur y su talento en la pista que le ha llevado a ser fichado por el Barça

Yigit Okur y su talento en la pista que le ha llevado a ser fichado por el Barça

Yigit Okur y su talento en la pista que le ha llevado a ser fichado por el Barça / X

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Yigit Okur y su talento en la pista que le ha llevado a ser fichado por el Barça

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No te pierdas diversas acciones de Yigit Okur, hijo de Mehmet, campeón de la NBA con los Pistons, en la pista de baloncesto. Okur ha sido confirmado como nuevo fichaje del Barça junior, reforzando así al equipo esta temporada. El jugador estará bajo las ordenes de Álvaro Salinas y se espera que pueda competir con su rendimiento en la Liga U. Más información

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