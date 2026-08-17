Willy Hernangómez posa con la camiseta de su nuevo equipo, el Unicaja CB / @RafAlcaraz

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Willy Hernangómez posa con la camiseta de su nuevo equipo, el Unicaja CB

El Unicaja CB ha presentado a Willy Hernangómez delante de los medios con la camiseta de su nuevo equipo. El jugador ha atendido a los medios en su primera rueda de prensa después de cerrar su etapa con el Barça. El deportista lucirá el dorsal número 41, el mismo que su hermano Juancho. Hernangómez ha posado con el director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez. Más información