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Nico Laprovittola: " La decisión para venir fue bastante fácil"
El argentino cierra su etapa en el Barça y se reincopora por segunda vez en su carrera al Joventut con toda la ilusión del mundo para la temporada que está a punto de iniciar. Laprovittola ya se ha entrenado con el grupo y ha confesado a los medios del club que nunca dejó de ver a la Penya cuando se fue por primera vez. El jugador vuelve con una madurez y una capacidad anotadora que no ha estado al alcance de todos. Más información