iLERNA LLEIDA confirma el fichaje de Zacharie Perrin / @flleida

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iLERNA LLEIDA confirma el fichaje de Zacharie Perrin

Nuevo movimiento en el mercado de fichajes de baloncesto. El iLERNA LLEIDA ha compartido en sus redes sociales el siguiente vídeo en el que se confirma el fichaje de Zacharie Perrin. El pívot francés de 21 años y 2,08 Zacharie Perrin firma por dos temporadas con el cuadro ilerdense. Fue el MVP del Europeo Sub20 de 2024 y viene de lucirse en el Hamburgo Towers alemán. Más información