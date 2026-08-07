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La selección femenina de baloncesto se prepara para el Mundial

La selección femenina de baloncesto se prepara para el Mundial

La selección femenina de baloncesto se prepara para el Mundial / EFE

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La selección femenina de baloncesto se prepara para el Mundial

EFE

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La selección femenina de baloncesto ha entrenado este viernes, preparándose para los cinco amistosos que disputará durante la gira 'Volvemos a soñar'. El primero de ellos será Alemania, el 15 en Luisburgo (Alemania); después ante Nigeria y Bélgica, el 21 y 23 respectivamente, en Tenerife; y, por último, ante Mali y China, el 29 y 30 en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, donde coincidirán con la selección nacional masculina. Después viajarán a Berlín para la disputa del Mundial, donde se medirán a se medirán a la anfitriona Alemania, Mali y Japón en el Grupo A.

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