La selección femenina de baloncesto se prepara para el Mundial / EFE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La selección femenina de baloncesto se prepara para el Mundial

La selección femenina de baloncesto ha entrenado este viernes, preparándose para los cinco amistosos que disputará durante la gira 'Volvemos a soñar'. El primero de ellos será Alemania, el 15 en Luisburgo (Alemania); después ante Nigeria y Bélgica, el 21 y 23 respectivamente, en Tenerife; y, por último, ante Mali y China, el 29 y 30 en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, donde coincidirán con la selección nacional masculina. Después viajarán a Berlín para la disputa del Mundial, donde se medirán a se medirán a la anfitriona Alemania, Mali y Japón en el Grupo A.