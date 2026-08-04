El Baskonia y 40.000 personas encienden unas fiestas de La Blanca históricas / Atlas News

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El Baskonia y 40.000 personas encienden unas fiestas de La Blanca históricas

La capital alavesa inaugura oficialmente su semana grande. Como dicta la tradición, cada 4 de agosto a las seis de la tarde, la mecha de las fiestas de La Blanca 2026 ha prendido con fuerza, desatando la locura colectiva de unas 40.000 personas que abarrotaban por completo la Plaza de la Virgen Blanca. Los encargados de prender el cohete anunciador este año han sido representantes del Saski Baskonia y su afición.