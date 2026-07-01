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Saint-Supéry: "Me gusta ser 'El Principito', pero aspiro algún día a ser 'El Rey'"

Saint-Supéry: "Me gusta ser 'El Principito', pero aspiro algún día a ser 'El Rey'"

Saint-Supéry: "Me gusta ser 'El Principito', pero aspiro algún día a ser 'El Rey'" / EFE

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Saint-Supéry: "Me gusta ser 'El Principito', pero aspiro algún día a ser 'El Rey'"

EFE

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 El malagueño Mario Saint-Supéry, jugador de los Gonzaga Bulldogs de la liga universitaria estadounidense (NCAA), es ya un habitual de la selección española con sólo 20 años. Quemando etapas a nivel formativo, su paso por la LEB Oro y la Liga Endesa ha impulsado la carrera de 'El Principito', apodo que un día le gustaría "cambiar" por el de 'El Rey' del baloncesto nacional

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