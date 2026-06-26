El Valencia Basket celebra en el Roig Arena el título de Liga ACB / Atlas News

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El Valencia Basket celebra en el Roig Arena el título de Liga ACB

Miles de aficionados del Valencia Basket han llenado este jueves el Roig Arena para recibir a los jugadores del equipo tras la victoria de ayer en Barcelona que les convertía en ganadores de la Liga. Emoción, alegría y ganas de celebrar después de mucho tiempo esperando este momento. Los jugadores han sido recibidos uno a uno en la pista del Roig Arena y a continuación han mostrado la copa de la Liga y la han compartido con el mecenas del equipo Juan Roig, también con toda la afición que se ha entregado al equipo taronja.