Hugo González, novedad de España para la tercera ventana de clasificación al Mundial / EFE

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Hugo González, novedad de España para la tercera ventana de clasificación al Mundial

Hugo González, alero de los Boston Celtics, es la principal novedad en la convocatoria de España para los partidos ante Dinamarca y Georgia, correspondientes a la tercera y última ventana de clasificación para el Mundial de baloncesto de Catar 2027, según anunció este jueves el seleccionador nacional, Chus Mateo. El madrileño, formado en la cantera del Real Madrid, con el que dio su primeros pasos como profesional antes de dar el salto a la liga estadounidense, ya debutó con la selección española absoluta en febrero de 2025, en un partido de clasificación para el Eurobasket ante Letonia en Riga. Más información