Chus Mateo: "Al día siguiente de perder con Boston, Hugo me dijo que estaba disponible" / EFE

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Chus Mateo: "Al día siguiente de perder con Boston, Hugo me dijo que estaba disponible"

Chus Mateo, entrenador de la selección española de baloncesto, destacó este jueves el compromiso del jugador Hugo González, de los Boston Celtics, para regresar a 'La Familia' un año después, mostrando su disposición después de que su equipo cayera en los 'playoffs' de la NBA en el séptimo duelo ante los Philadelphia 76ers. Asimismo, incidió en que el alero ha afrontado un gran proceso de "madurez" durante su año de novato en la liga estadounidense, tal y como afirmó en la presentación de la convocatoria para la tercera ventana de clasificación para el Mundial de baloncesto de Catar 2027, que tuvo lugar en la sede de Endesa en Madrid.