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Miles de personas se echan a las calles en Manhattan para seguir el desfile de los Knicks

Miles de personas se echan a las calles en Manhattan para seguir el desfile de los Knicks

Miles de personas se echan a las calles en Manhattan para seguir el desfile de los Knicks / EFE

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Miles de personas se echan a las calles en Manhattan para seguir el desfile de los Knicks

EFE

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Miles de personas tiñen este jueves de naranja y azul las calles del bajo Manhattan para celebrar el primer título de la NBA de los New York Knicks desde 1973, con una multitudinaria rúa que arrancó en Battery Park y sube por la icónica avenida de Broadway durante el tramo conocido como 'el Cañón de los Héroes'

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