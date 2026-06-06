Marc del Río

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Hunt: “Me he sentido muy bien, estaba muy concentrado y no quería que la temporada terminase hoy”

Cameron Hunt fue uno de los grandes protagonistas de la victoria del Joventut Badalona y aseguró que afrontó el partido con una única idea: evitar el final de la temporada. De cara al decisivo tercer encuentro en Vitoria, el escolta destacó la importancia de controlar las emociones en un duelo que prevé más mental que físico, especialmente tras la tensión vivida en los últimos minutos. Hunt también se refirió al altercado entre jugadores, insistiendo en que el equipo debe mantener la calma y centrarse en ganar los próximos 40 minutos que decidirán la eliminatoria.