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Ricky Rubio: “Los árbitros tienen un trabajo difícil, pero tienen que ser valientes y saber lo que ha pasado en directo”

Ricky Rubio: “Los árbitros tienen un trabajo difícil, pero tienen que ser valientes y saber lo que ha pasado en directo”

Marc del Río

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Ricky Rubio: “Los árbitros tienen un trabajo difícil, pero tienen que ser valientes y saber lo que ha pasado en directo”

Marc del Río

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Ricky Rubio celebró la victoria de la Joventut Badalona y destacó la preparación del equipo para afrontar partidos decisivos como el tercero de la serie en Vitoria. El base también explicó su papel en el altercado del encuentro, asegurando que acudió a proteger a su compañero Guillem, y mostró su respaldo a la labor arbitral pese a discrepar de la falta antideportiva que recibió tras la revisión de la jugada.

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