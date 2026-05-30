Secciones

Es noticia
ChampionsDónde ver final ChampionsPSG - ArsenalGiro de Italia hoyClasificación Giro ItaliaCuántas Champions tiene el ArsenalCuántas Champions tiene el PSGÁrbitro final ChampionsPuskas ArenaPichichi ChampionsEtapa 21 Giro de ItaliaCucurellaRoland GarrosNoticias BarçaFichajes BarcelonaLuis Enrique ArtetaGrupo España Europeo Sub-17Ranking ATP hoyCuándo juega JodarDjokovic próximo torneoVeterinariosJorge ReyFernando RomayRefugio Luis EnriqueRefugio Mikel ArtetaCuándo juega EspañaConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin
Paolo Galbiati, entrenador del Kosner Baskonia: "Voy a cancelar todo el ruido. He hablado con el presidente y estoy muy tranquilo, voy a continuar la próxima temporada"

Paolo Galbiati, entrenador del Kosner Baskonia: "Voy a cancelar todo el ruido. He hablado con el presidente y estoy muy tranquilo, voy a continuar la próxima temporada"

Paolo Galbiati, entrenador del Kosner Baskonia: "Voy a cancelar todo el ruido. He hablado con el presidente y estoy muy tranquilo, voy a continuar la próxima temporada" / @GIGANTESbasket

Paolo Galbiati, entrenador del Kosner Baskonia: "Voy a cancelar todo el ruido. He hablado con el presidente y estoy muy tranquilo, voy a continuar la próxima temporada"

@GIGANTESbasket

RRSS WhatsAppCopiar URL

El entrenador del Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, confirmó su seguimiento con el club después de los rumores que han salido sobre la posible salida del técnico hacia el Barça Basket. Galbiati ha sido rotundo en rueda de prensa y ha dejado claro que no tiene pensado irse del club este año y que le gustaría apagar el ruido que se ha hecho estos últimos días. Más información

TEMAS