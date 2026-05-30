Paolo Galbiati, entrenador del Kosner Baskonia: "Voy a cancelar todo el ruido. He hablado con el presidente y estoy muy tranquilo, voy a continuar la próxima temporada" / @GIGANTESbasket

Paolo Galbiati, entrenador del Kosner Baskonia: "Voy a cancelar todo el ruido. He hablado con el presidente y estoy muy tranquilo, voy a continuar la próxima temporada"

El entrenador del Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, confirmó su seguimiento con el club después de los rumores que han salido sobre la posible salida del técnico hacia el Barça Basket. Galbiati ha sido rotundo en rueda de prensa y ha dejado claro que no tiene pensado irse del club este año y que le gustaría apagar el ruido que se ha hecho estos últimos días. Más información