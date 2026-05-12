Pedro Martínez: Está al 50%, el factor pista no es muy importante / EFE

Pedro Martínez: Está al 50%, el factor pista no es muy importante

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró que el quinto y definitivo encuentro de los cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos de este miércoles en el Roig Arena no tiene favoritos, dijo que deben ser capaces de gestionar la presión y pidió al equipo que sea fiel a su estilo.

"Es un partido de 50/50, el factor pista no es muy importante y, si nos fijamos en la eliminatoria, los favoritos son ellos", señaló el técnico, después de que ambos equipos hayan perdido sus partidos en casa y hayan ganado como visitantes.