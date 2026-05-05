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El legendario baloncestista puertorriqueño José 'Piculín' Ortiz ha fallecido a los 62 años

El legendario baloncestista puertorriqueño José 'Piculín' Ortiz ha fallecido a los 62 años

José 'Piculín' Ortiz ha fallecido a los 62 años / SPORT

El legendario baloncestista puertorriqueño José 'Piculín' Ortiz ha fallecido a los 62 años

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El legendario baloncestista puertorriqueño José 'Piculín' Ortiz, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Internacional, falleció en la madrugada de este martes a sus 62 años tras una ardua batalla contra el cáncer colorrectal, confirmaron fuentes deportivas. Según informó en un comunicado la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, el legendario pívot se encontraba recluido en el Hospital Ashford, en San Juan, desde el 1 de mayo, y se mantuvo acompañado en todo momento por su esposa, Sylvia Ríos, así como por su hija, Neira, familiares y allegados.

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