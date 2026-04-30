Unas 150 personas protestan contra Israel en la previa del Real Madrid-Hapoel / EFE

Unas 150 personas protestan contra Israel en la previa del Real Madrid-Hapoel

La Plaza de Felipe II, frente a la puerta de acceso principal al Movistar Arena, ha sido el escenario de una manifestación contra Israel en la previa del primer encuentro de la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga de baloncesto entre el Real Madrid y el Hapoel IBI Tel Aviv.

Unas 150 personas se dieron cita en la misma por espacio de aproximadamente una hora y cuarto, desde las 19:30 horas hasta el arranque del choque, con gran presencia de banderas de Palestina, para entonar cánticos con los que pidieron, entre otras cosas, sanciones y un boicot a Israel.