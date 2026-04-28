Fotos: EFE/Real Madrid/ACBPhoto / SPORT

Fallece Moncho Monsalve, exjugador y exentrenador de baloncesto, a los 81 años

Moncho Monsalve, exjugador y exentrenador de baloncesto, ha fallecido este martes a los 81 años de edad según han confirmado, entre otras fuentes, la Asociación de Jugadores del Real Madrid, club con el que ganó, entre otros títulos, tres Copas de Europa y tres ligas. Además de en el club blanco Monsalve jugó también con la selección española 61 partidos, participó en los Europeos de Polonia 1963, URSS 1965 y Finlandia 1967 y el Mundial de Chile 1966 antes de su retirada en el año 1972, cuando comenzó su carrera como entrenador.