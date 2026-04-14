El día que Sargiunas entró en la historia de Lituania
Ignas Sargiunas podría ser una de las caras nuevas del Barça de cara a la próxima temporada. Así lo afirma desde Lituania el periodista Jonas Leksas, que habla del interés del club azulgrana en el exterior del Rytas. Sargiunas fue protagonista en las últimas ventanas FIBA de clasificación para el Mundial tras anotar nueve puntos con tres triples... ¡En nueve segundos! Una hazaña que sirvió para que Lituania derrotase a Gran Bretaña por 88-89.