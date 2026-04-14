Chus Mateo aconseja a Aday Mara "tener los pies en el suelo" y ve su futuro "ilusionante" / EFE

Chus Mateo aconseja a Aday Mara "tener los pies en el suelo" y ve su futuro "ilusionante"

El seleccionador nacional de baloncesto, Chus Mateo, ha definido como "un hito" que el español Aday Mara haya logrado ser campeón de la NCAA y ha aseverado que el futuro es "ilusionante", aunque ha admitido que "todavía le queda por trabajar mucho" y le ha aconsejado "que tenga los pies en el suelo". De este modo ha respondido Mateo sobre Aday Mara, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la capital castellanomanchega, donde ha participado como padrino de honor en la presentación de la Semana Social de la Fundación CD Toledo.