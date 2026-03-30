UConn se impone ante Duke con un espectacular triple en el último segundo de partido / @MarchMadnessMBB

UConn se impone ante Duke con un espectacular triple en el último segundo de partido

Dame Sarr cierró su aventura en el March Madness con una derrota cruel, de esas que dejan huella. El ex azulgrana vio cómo Duke quedaba eliminado ante UConn por 73-72, en un partido que parecía controlado durante muchos minutos y que acabó escapándose con un desenlace imposible. La acción decisiva la firmó Braylon Mullins, autor del triple ganador sobre la bocina que mandó a los Blue Devils a casa y dejó al ex azulgrana sin Final Four. Más información