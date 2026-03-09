El madrid de basket arrastra unas pérdidas de 17,5 millones / SPORT

Según un estudio de 2Playbook, la sección madridista arrastra unas pérdidas de 17,5 millones sólo en el primer semestre de la temporada 2025-26. La revolución introducida en la sección de baloncesto del Real Madrid este pasado verano, con los cambios en los despachos, la llegada de un entrenador de prestigio como Sergio Scariolo, y muchos jugadores de alto nivel, le ha costado un dineral al equipo blanco, y que le ha llevado a acumular unas pérdidas en los primeros seis meses de la temporada de 17,5 millones de euros. Más información