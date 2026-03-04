Scariolo, sobre Oriente Medio: "Hay problemas mucho más graves y dolorosos que una competición de baloncesto" / EFE

Scariolo, sobre Oriente Medio: "Hay problemas mucho más graves y dolorosos que una competición de baloncesto"

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, dio su opinión sobre el conflicto en Oriente Medio y su impacto en la Euroliga, donde varios equipos han tenido que establecer sedes en otros países, y sin olvidar que "hay cosas mucho mas graves y dolorosas" que el baloncesto, subrayó que el conflicto bélico agrava los problemas de un calendario ya de por sí cargado para poder disputar partidos aplazados.