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McKinley Wright encesta un triple justo cuando expira el tiempo de posesión

McKinley Wright encesta un triple justo cuando expira el tiempo de posesión

McKinley Wright encesta un triple justo cuando expira el tiempo de posesión / EUROLEAGUE

McKinley Wright encesta un triple justo cuando expira el tiempo de posesión

EUROLEAGUE

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El mejor partido de McKinley Wrigh en Europa fue el pasado 20 de enero, en un escenario que podría ser su casa la próxima temporada. En el Palau, el base de Dubai no pudo evitar la derrota de los suyos ante el Barça (91-89), pero el '25' del equipo que dirige Jurica Golemac se fue hasta los 29 puntos, con un inmaculado 4/4 desde el triple además de repartir cinco asistencias, capturar dos rebotes y recuperar dos balones, si bien es cierto que perdió cinco. Todo ello para 30 créditos de valoración. Más información

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