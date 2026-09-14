Grimaldo tras su primer gol de rojiblanco: "Lo necesitaba, entrar en un equipo nuevo nunca es fácil" / Atlético de Madrid

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Grimaldo tras su primer gol de rojiblanco: "Lo necesitaba, entrar en un equipo nuevo nunca es fácil"

Alejandro Grimaldo, uno de los grandes fichajes del Atlético de este verano, consiguió estrenarse en Anoeta contra la Real Sociedad tras anotar de penalti en el tramo final de la segunda parte. El jugador atendió al finalizar el partido a los medios del club para mostrar sus sensaciones tras haber hecho su primer gol con el uniforme del club colchonero. "Hablé con Simeone, él me exige más y yo también" detalló el jugador.