Diego Simeone: "La parte final del encuentro fue muy contundente" / Atlético de Madrid

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Diego Simeone: "La parte final del encuentro fue muy contundente"

Diego Simeone atendió a los medios del club tras la abultada y precipitada victoria en Anoeta contra el Atlético de Madrid. Ambos equipos no encontraron el gol en la primera parte y no fue hasta el final de la segunda cuando un penalti abrió la brecha y aceleró a un Atlético a poder encajar un total de tres goles, un resultado que no se hubiese firmado pasada la mitad del segundo tiempo. Más información