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Simeone: "Necesitamos tener más equilibrio y regularidad en los 90 minutos"

Simeone: "Necesitamos tener más equilibrio y regularidad en los 90 minutos"

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Simeone: "Necesitamos tener más equilibrio y regularidad en los 90 minutos"

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El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha reconocido este sábado la "importancia" del partido contra la Real Sociedad de esta jornada y ha dejado claro que esa es su prioridad y no estar pendiente de lo que hacen los demás. "Tenemos un rival que compite muy bien, que tiene una muy buena intensidad en su trabajo colectivo como equipo y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", ha explicado. El Cholo también ha dejado claro que los suyos deben prestar más atención a todas las facetas del juego, manteniendo la iniciativa. "Necesitamos tener más equilibrio y regularidad en los 90 minutos", ha insistido. Más información

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