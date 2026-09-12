EFE

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Simeone: “Los hechos y el trabajo de Giuliano hablan por sí solos”

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, defendió este sábado que “los hechos y el trabajo de Giuliano” Simeone “hablan por sí solos”, frente a las críticas en las redes sociales que cuestionan la titularidad y la presencia del extremo, también hijo del técnico, en las alineaciones del equipo rojiblanco. “No tengo nada que comentar. Simplemente, los hechos y el trabajo de Giuliano hablan por sí solos”, contestó el técnico a una pregunta en ese sentido, en la que también se le interrogaba por si pensaba que el futbolista es utilizado para criticar al entrenador. Más información