Secciones

Es noticia
Real Madrid - InterChampions League hoyDónde ver Real Madrid - InterAlineación Real Madrid hoyMultichampionsCTA penalti MbappéTemporal BarcelonaBarça - Feyenoord horarioAlcarazAlcaraz - Shelton horarioBalón de Oro 2026Lamine YamalClasificación Vuelta a España hoyEtapa 17 Vuelta a EspañaNutricionista AlcarazJosé MourinhoFermínGerard PiquéÁlvaro BenitoOutdoor
instagramlinkedin
Pablo Barrios: "¿Anfield? Más que complicado es ilusionante"

Pablo Barrios: "¿Anfield? Más que complicado es ilusionante"

Pablo Barrios: "¿Anfield? Más que complicado es ilusionante" / Perform

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Barrios: "¿Anfield? Más que complicado es ilusionante"

Perform

RRSS WhatsAppCopiar URL

El jugador del Atlético de Madrid prefiere no pensar en la final en el Metropolitano y disfrutar del debut en un templo inglés del fútbol. El Atlético se estrena esta temporada en Champions League con uno de los equipos más grandes de la competición, el Liverpool FC. Los de Simeone esperan volver a cumplir un gran torneo como el año pasado, en el que consiguieron llegar a semifinales tras tumbar al FC Barcelona.

TEMAS