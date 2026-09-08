Pablo Barrios: "¿Anfield? Más que complicado es ilusionante" / Perform

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Pablo Barrios: "¿Anfield? Más que complicado es ilusionante"

El jugador del Atlético de Madrid prefiere no pensar en la final en el Metropolitano y disfrutar del debut en un templo inglés del fútbol. El Atlético se estrena esta temporada en Champions League con uno de los equipos más grandes de la competición, el Liverpool FC. Los de Simeone esperan volver a cumplir un gran torneo como el año pasado, en el que consiguieron llegar a semifinales tras tumbar al FC Barcelona.