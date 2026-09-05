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La pregunta sobre Julián Álvarez que no gustó a Diego Simeone: "¿En serio?"

La pregunta sobre Julián Álvarez que no gustó a Diego Simeone: "¿En serio?"

La pregunta sobre Julián Álvarez que no gustó a Diego Simeone: "¿En serio?" / LALIGA

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La pregunta sobre Julián Álvarez que no gustó a Diego Simeone: "¿En serio?"

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Diego Simeone atendió a los medios tras la derrota en San Mamés contra el Athletic Club. El técnico argentino no le agradó una de las preguntas de la prensa que se relacionaba con la ausencia de Julián Álvarez sobre la ausencia de Julián durante los calentamientos de los suplentes del equipo colchonero. La respuesta de Simeone ha dejado claro que no ha sido una pregunta de su agrado.

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