Diego Simeone: "No tuvimos contundencia en las áreas" / Atlético de Madrid

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Diego Simeone: "No tuvimos contundencia en las áreas"

Atlético de Madrid

Diego Simeone atendió a los medios del club tras ser duramente derrotada en San Mamés por el Athletic Club. Tras realizar una primera parte muy luchada por ambos equipos, el partido dio un giro total nada más inició el segundo tiempo. En un minuto, Nico Williams y Rober Navarro consiguieron placar a la defensa colchonera anotando dos goles. Desde este momento, el Athletic consiguió dominar el juego y Sancet dio la estocada final anotando el tercero del encuentro.