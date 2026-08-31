Erika Choperena (IG)

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La familia Griezmann no se olvida del Atleti ni en Orlando: el tierno audio del hijo de Antoine que enamora a los rojiblancos

Erika Choperena (IG)

La mujer del francés, Erika Choperen, compartió un audio en sus redes sociales del pequeño Amaro comentando el partido del Atlético de Madrid frente al Sevilla. Ese audio iba dirigido a su padre, Antoine Griezmann, y en él se escucha a su hijo comentándole cosas del partido y celebrando uno de los goles del equipo rojiblanco