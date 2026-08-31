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La familia Griezmann no se olvida del Atleti ni en Orlando: el tierno audio del hijo de Antoine que enamora a los rojiblancos

La familia Griezmann no se olvida del Atleti ni en Orlando: el tierno audio del hijo de Antoine que enamora a los rojiblancos

Erika Choperena (IG)

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La familia Griezmann no se olvida del Atleti ni en Orlando: el tierno audio del hijo de Antoine que enamora a los rojiblancos

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La mujer del francés, Erika Choperen, compartió un audio en sus redes sociales del pequeño Amaro comentando el partido del Atlético de Madrid frente al Sevilla. Ese audio iba dirigido a su padre, Antoine Griezmann, y en él se escucha a su hijo comentándole cosas del partido y celebrando uno de los goles del equipo rojiblanco

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