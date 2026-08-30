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Julián Álvarez se entrena con el grupo

El Atlético de Madrid ha completado este domingo un entrenamiento matutino a las órdenes de Simeone. Los rojiblancos han vuelto al trabajo tras la victoria liguera ante el Sevilla, con un Álex Baena espléndido. Como no podía ser de otro modo, el protagonista de la sesión ha vuelto a ser Julián Álvarez. El jugador argentino, tras perderse los tres últimos entrenamientos grupales del Atlético por indisposición y trabajar luego en solitario, se reincorpora al equipo. El cuerpo técnico ha preparado una sesión para los suplentes y los que no tuvieron minutos en el Pizjuán, junto a un grupo de canteranos. Más información