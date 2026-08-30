Diego Simeone sobre Álex Baena: "Es un jugador diferencial. Está claro que lo emocional del Mundial le vino muy bien” / LALIGA

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Diego Simeone sobre Álex Baena: "Es un jugador diferencial. Está claro que lo emocional del Mundial le vino muy bien”

El técnico del Atlético de Madrid ha atendido a los medios tras la victoria contra el Sevilla FC en la tercera jornada de la Liga. Simeone ha aprovechado para elogiar a Álex Baena, el cual ha sido clave para conseguir los tres puntos gracias a su doblete. Simeone ha reconocido que el jugador ha llegado muy bien al equipo después de triunfar en el Mundial.