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Julián no se presenta en el entrenamiento del Atlético por tercer día consecutivo

Por tercera sesión consecutiva, el Atlético de Madrid ha entrenado este viernes con la ausencia de Julián Álvarez, con su futuro en el club en el aire desde que, durante el Mundial, declarara querer marcharse al Barça. Un día más el delantero argentino no se ha presentado en la sesión con el grupo, aunque el club espera que se ejercite en solitario a lo largo del día. En cualquier caso, Simeone planteó sin él una última sesión de trabajo antes del partido de este sábado contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Más información